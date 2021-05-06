Никосия, 6 мая, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Строгий карантинный режим отменят с 10 мая власти Кипра. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба правительства островного государства.

(сс) Leonid Mamchenkov Лимасол

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Для того, чтобы попасть практически в любое общественное место, жителям Кипра потребуется Coronapass — документ, свидетельствующий о том, что его владелец не является распространителем коронавируса. Роль такого документа может сыграть справка об отрицательном результате ПЦР-теста, который был сдан не позднее 72 часов назад.

Также роль Coronapass может сыграть справка о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо справка о вакцинации хотя бы одним компонентом. Пропуск потребуется для посещения церквей, центров дополнительного образования, кинотеатров и театров, тренажёрных залов и продуктовых магазинов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кипр открыл границы для туристов, привитых от коронавируса.