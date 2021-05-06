Вашингтон, 6 мая, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Moderna заявила о повышении эффективности иммунизации против южноафриканского и бразильского штамма коронавируса при введении третьей дозы вакцин, созданных компанией. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба компании.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

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В ходе исследования, предварительные результаты которого были обнародованы, группа из 40 человек, ранее уже привитых вакциной от Moderna, получила третью дозу одной из двух вакцин компании — уже применяемой и экспериментальной, разработанной для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса.

«Moderna, биотехнологическая компания, впервые разработавшая лекарственные средства и вакцины на основе матричной РНК (мРНК), сегодня объявила предварительные результаты второй фазы исследований, показывающие, что одна доза вакцины от коронавируса мРНК-1273 или доза экспериментальной вакцины от коронавируса мРНК-1273.351, введённые повторно ранее привитым, повысили титр антител к коронавирусу и двум штаммам, южноафриканскому и бразильскому», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что модифицированная вакцина, созданная специально для борьбы с южноафриканским штаммом SARS-CoV-2, оказалась более эффективной против указанного варианта, чем первоначальный вариант препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021), проходящем в онлайн-формате, лучшей вакциной от COVID-19 был признан препарат, разработанный американской компанией Moderna и национальным институтом здоровья США. Критерии, согласно которым были определены финалисты и победитель, названы не были.