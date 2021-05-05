Гватемала, 6 мая, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Первая для страны партия российской вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в Гватемалу, 5 мая сообщается на странице в Twitter гватемальского министерства иностранных дел.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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Этот препарат был зарегистрирован в республике в конце февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая первую партию вакцины «Спутник V» доставили Азербайджан, а 4 мая — в Шри-Ланку.