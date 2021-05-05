Магаданская область, 16 декабря, 2003, 12:28 — ИА Регнум. Второе место Либерально-демократической Партии России на выборах в Государственную Думу по Магаданской области - стало неожиданным результатом для всех колымчан. Работа координатора регионального отделения ЛДПР Юрия Гришана не осталось не замеченной в районах, благодаря жителям поселков ЛДПР и поднялось на второй уровень. 16 декабря состоялась первая итоговая пресс-конференция, на которой обсуждались и прошедшие выборы, и дальнейшие действия партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.