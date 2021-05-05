Вашингтон, 5 мая, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Группы экспертов предсказывают резкое снижение заболеваемости COVID-19 в США к концу июля. Об этом сообщает 5 мая Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное Белым домом.

Russian.news.cn США в период пандемии коронавируса.

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Над докладом Центров по контролю и профилактике заболеваний США работали шесть научных групп, задачей которых было описать различные сценарии возможного развития пандемии в США.

По большей части, новости оказались хорошими, пишут журналисты. Даже при сценариях, предполагающих разочаровывающие расчеты, количество новых случаев заражения SARS-CoV-2, госпитализаций и летальных исходов значительно снизится к концу июля и в последствии продолжит падать.

Напомним, за минувшие сутки на территории США выявили 40 733 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 и результате этого их общее число стало составлять более 32,51 млн. При этом суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране превысило 578 499.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что по состоянию на 4 июля жители США получили более 247,8 млн доз вакцины от COVID-19.