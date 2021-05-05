Лондон, 5 мая, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Власти Белоруссии должны провести новые президентские выборы и освободить всех политзаключенных. Об этом говорится в обнародованном 5 мая итоговом коммюнике «семерки», принятом на встрече глав МИД стран группы семи (G7) в столице Великобритании.

Whitehouse.gov G7

«Мы (главы МИД стран группы семи — прим. ИА REGNUM) призываем режим (президента Белоруссии Александра Лукашенко — прим. ИА REGNUM) провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением», — отмечается в документе.

Кроме того, страны G7 призвали Минск привлечь к ответственности причастных к нарушению прав человека лиц, а также освободить всех якобы несправедливо заключенных.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что власти Белоруссии не допустят государственного переворота в республике.

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