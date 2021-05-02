Минск, , 22:37 — REGNUM Власти Белоруссии не допустят государственного переворота в республике, заявил 2 мая заместитель министра внутренних дел страны и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.

«Хочется сказать тем, кто ещё тешет в себе какие-то надежды. Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в республике? Хочу сказать одно: никогда этого не получится», — сказал Карпенков.

Он добавил, что жители страны не поддержат действия, которые могут привести к крови, насилию и полному хаосу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в Москве группы людей, связанной с американскими спецслужбами, которая готовила покушение на него и его детей. Так, среди — Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, а также гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным спецслужб, они планировали осуществить госпереворот в Минске 9 мая.

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