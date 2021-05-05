Рим, 5 мая, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Так называемые «зеленые паспорта» для перемещения по Италии и беспрепятственного пользования всеми открытыми секторами экономики смогут получить граждане трех категорий, рассказала в среду, 5 мая, министр регионального развития Мариастелла Джельмини.

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Италии.

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Речь идет о привитых одной из сертифицированных в ЕС вакцин, о переболевших коронавирусом и имеющих антитела, а также о сдавших тест с отрицательным результатом в предшествующие 48 часов.

По данным на5 мая, в Италии умерли 122 005человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на267 (днем ранее — на 305). Число подтвержденных носителей выросло на10 585(днем ранее — на9116). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 070 400 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 407 129человек — на6760 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 580 520 человек, что составляет 10,93% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.