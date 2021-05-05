Анкара, 5 мая, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в режиме видеоконференции. Об этом сообщает 5 мая Anadolu Ajansı.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Журналисты отмечают, что турецкий лидер в ходе беседы призвал Меркель сохранить «импульс, достигнутый в отношениях между Турцией и ЕС».

Кроме того, политики обсудили ряд вопросов.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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