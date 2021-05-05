Москва, 5 мая 2021, 16:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 5 мая сайт Кремля.
Лидеры государств обсудили эпидемию коронавируса. Путин подтвердил, что Россия готова организовать поставки в Турцию вакцины «Спутник V» в максимально сжатые сроки.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили обстановку в Сирии, в Ливии и Нагорном Карабахе, в том числе деятельность российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов.