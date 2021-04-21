Москва, , 14:39 — REGNUM Вице-премьер Виктория Абрамченко обещает провести к 2030 году «генеральную уборку» России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

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«К 2030 году мы проведем «генеральную уборку» страны. Мы инвентаризируем экологически проблемные зоны и объекты», — сказала она, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

По словам Абрамченко, важнейшим вопросом станет принятие законопроекта, подготовленного правительством, в отношении ответственности собственников предприятий за «генеральную уборку» территорий.

«При вводе в эксплуатацию промышленных объектов собственники должны разработать план вывода из эксплуатации своих предприятий и ликвидацию накопленного вреда. Законопроект правительства будет внесен в Государственную думу уже в эту весеннюю сессию», — сказала она.

Нововведения коснутся объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества, а также объекты размещения отходов.