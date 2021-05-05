Минск, , 17:01 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению главы избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской — её мужа Сергея Тихановского, в также Артёма Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича и Николая Статкевича. Всех их обвиняют в организации «массовых беспорядков» (ст.293 УК РБ) во время президентской кампании 2020 года, а также (кроме Статкевича) — в «экстремизме» (отработанной на «деле регнумовцев» ч.3. ст.130 УК РБ).

Тихановский, Саков и Попов получили также обвинение по ч.2 ст.191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата») и ч.1 ст.342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

«Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов, — сказано в сообщении генпрокуратуры. — Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году».

Отмечено также, что Тихановский «и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики. Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После чего размещали видеосъемки с мероприятий в сети Интернет, включая Youtube и Telegram-каналы, социальные сети».

В уголовном деле фигурирует также жалоба, которую подала на Сергея Тихановского «потерпевшая» глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Его слова о намерении прийти к ней «в гости» квалифицироываны как «призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Ермошиной Л.М. о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома; нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище; ином ограничении ее законных прав».

«В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский С.Л. использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов США, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях, — заявила генпрокуратура. — В результате противоправных действий Тихановского С.Л. и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей».

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (почти $1 млн по курсу 2020 года). Генпрокуратура в рамках уголовного дела предъявила обвиняемым иск о возмещении ущерба.