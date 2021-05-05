Вашингтон, 5 мая 2021, 16:10 — REGNUM Соединенные Штаты приветствуют освобождение Азербайджаном трёх военнопленных Армении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Напомним, ранее в пресс-службе офиса и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна заявили, что трое армянских военнопленных вернулись на родину самолетом ВВС России.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана не выполняют свои обязательства по возвращению армянских военнопленных, а также других удерживаемых ими лиц, и потому данный вопрос становится «вопросом международной повестки».
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