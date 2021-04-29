Ереван, , 10:02 — REGNUM Власти Азербайджана не выполняют свои обязательства по возвращению армянских военнопленных, а также других удерживаемых ими лиц, и потому данный вопрос становится «вопросом международной повестки». Об этом 29 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства страны.

«По сути Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению наших военнопленных и других удерживаемых лиц. Можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки», — сказал он.

Также Пашинян отметил, что накануне Брюссель сделал важное заявление, согласно которому Баку должен вернуть всех пленных лиц независимо от обстоятельств их пленения.

«Международная активность по этому вопросу в последнее время возросла», — подчеркнул глава правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Турция рассматривает Армению как угрозу для Азербайджана и региона в целом.