Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 7 мая, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Василий Кривопустенко — уроженец Таганрога (Ростовская область). В годы войны он вместе с товарищами создавал партизанские группы, руководил диверсиями на железной дороге. В сентябре 1942 года был заключён в застенок гестапо. Записку он написал на фанере, служившей ему постелью в камере.