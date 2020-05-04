Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 4 мая 2020, 18:00 — REGNUM Василий Кривопустенко — уроженец Таганрога (Ростовская область). В годы войны он вместе с товарищами создавал партизанские группы, руководил диверсиями на железной дороге. В сентябре 1942 года был заключён в застенок гестапо. Записку он написал на фанере, служившей ему постелью в камере.