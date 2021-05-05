Оттава, 5 мая, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Канаде скончалась женщина после того, как сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает канадское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Сообщается, что скончалась женщина 50 лет из провинции Альберта. После вакцинации препаратом от компании AstraZeneca у нее возникло довольно редкое осложнение — вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).

Стоит отметить, что это уже второй подобный случай в Канаде.

Напомним, что вакцина от компании AstraZeneca может вызвать довольно серьезные осложнения, которые фиксировались во всех странах, где эта вакцина применялась.