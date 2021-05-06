Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 06:00 — REGNUM Михаил Блюмин — боец 321-го стрелкового полка — был связистом. Он верил в победу над немецко-фашистскими захватчиками, о чём писал родным и знакомым. Последним оказалось письмо от 22 октября 1941 года. Родные узнали о гибели их героя лишь в конце апреля 1942 года.

Оригинал Мы, бойцы-фронтовики, обещаем разгромить ненавистных фашистов. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 14:00

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