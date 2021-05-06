Мы, бойцы-фронтовики, обещаем разгромить ненавистных фашистов. Радио REGNUM
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Москва,
6 мая 2021, 06:00 — REGNUM Михаил Блюмин — боец 321-го стрелкового полка — был связистом. Он верил в победу над немецко-фашистскими захватчиками, о чём писал родным и знакомым. Последним оказалось письмо от 22 октября 1941 года. Родные узнали о гибели их героя лишь в конце апреля 1942 года.
Оригинал Мы, бойцы-фронтовики, обещаем разгромить ненавистных фашистов. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 14:00
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История вопроса
Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.