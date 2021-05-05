Москва, 5 мая, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 7975 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 7975 новых случаев заражения выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 11,7% новых случаев не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 360 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 7506 человек.

В целом ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной — сильного всплеска распространения не отмечается.