Нью-Дели, 5 мая, 2021, 10:59 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов, что стало новым самым большим числом за всё время пандемии. Об этом 5 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

(сс) Javed Anees Врачи в защитных костюмах. Индия

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Уточняется, что в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 226 188.

Также указывается, что за этот же период в Индии было выявлено 382 315 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число стало составлять 20 665 148.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 16 957 731 человек вылечился от нового заболевания и еще 3 487 229 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3449 пациентов.