Москва, 5 мая, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Формирование «клеток памяти», необходимых для достижения надежного иммунитета к COVID-19, происходит только после второго укола вакциной от коронавирусной инфекции, 4 мая заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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По его словам, первая доза препарата запускает выработку антител, но защитный эффект от них пропадает уже через два или три месяца.

«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2−3 месяца, — сказал эксперт, слова которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что вторая прививка является обязательным условием для получения стойкого иммунитета.

«Для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции… Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы», — подчеркнул ученый.

Горелов также рассказал, что период между двумя уколами препаратом обычно составляет от 30 до 45 дней, но его пришлось сократить, поскольку это слишком долго в условиях пандемии. Для достижения полноценного иммунитета хватает интервала в 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Александр Горелов заявил, что у некоторых людей может наблюдаться либо недостаточное количество, либо отсутствие антител после прививки от COVID-19. Он пояснил, что причиной этому является запаздывание иммунного ответа.