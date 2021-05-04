Стокгольм, 4 мая, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Резкое сокращение распространения коронавирусной инфекции в Швеции произойдет, когда по крайней мере 60% взрослого населения страны получит свою первую дозу вакцины от COVID-19. Таким мнением 4 мая поделился вирусолог Али Миразими в интервью газете Aftonbladet.

Arne Müseler Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech

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«Мы сможем наблюдать эффект от этого где-то в июле», — считает Миразими.

Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, по состоянию на 30 апреля, чуть более 30% всех людей жителей Швеции старше 18 лет привились от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины. Доля тех, кто прошел процедуру ревакцинации, составляет 9,2%.

«Это значительно снизило число погибших [от COVID-19]», — отметил Миразими.