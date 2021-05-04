Стокгольм, 4 мая, 2021, 22:57 — ИА Регнум. С 30 апреля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 43 человека. Такие данные 4 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Bobjork Скорая помощь. Швеция

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 091 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 988 554 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 14 950 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 2 681 307 человек, вторую — 769 932 человека.

По состоянию на 27 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 404 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 920 пациентов.