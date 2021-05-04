Подгорица, 4 мая, 2021, 22:16 — ИА Регнум. С 4 мая в Черногории стартовала кампания массовой вакцинации. До ее начала первой дозой было привито около 6% населения, второй — 3%.

Arttravel.ru Черногория

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1 мая в страну прибыл груз с 200 тысячами доз китайской вакцины Sinopharm. Уже 4 мая в стране открылось 140 пунктов вакцинации.

До этого в стране вакцинация велась препаратами Sputnik V и AstraZeneka.