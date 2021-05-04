Тирана, 4 мая, 2021, 22:12 — ИА Регнум. В Албании 4 мая в результате обследования 1995 человек выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Еще 834 пациента в стране выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 131 327 случаев заражения коронавирусом. 112 626 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2402 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 16 299. На стационарном лечении находятся 116 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100. Число активных случаев заражения за три месяца сократилось на 15 тысяч.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.