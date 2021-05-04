Приштина, Сербия, 4 мая, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 4 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 1312 образцов в крае выявили 75 носителей коронавируса. Ещё 546 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 105 711 случаев заражения коронавирусом. 96 012 пациента уже здоровы. 2191 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 7508 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

19 апреля работа ТЦ и учебных заведений возобновилась, однако комендантский час по-прежнему действует — с 22:30 до 5:00.