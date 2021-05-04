Приштина, Сербия, 4 мая, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Вечером 4 мая в Косово прибыли 4680 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

(сс) Mark DePass Вакцина BNT162b2 (BioNTech, Pfizer).

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, партия вакцин была отправлена в Косово Евросоюзом. Поставку вакцин в Косово обеспечила Австрия.

Всего Брюссель обещал до конца августа поставить Косово 95 тысяч доз вакцины. Евросоюз намерен предоставить 651 тысячу вакцин от коронавируса странам Западных Балкан — Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине, Албании, Черногории и Северной Македонии.

С начала пандемии в Косово поступило менее 30 тысяч доз вакцины от коронавируса — статус непризнанного государства и бедность существенно осложняет Косово поиски вакцины.