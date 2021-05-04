Палермо, Италия, 4 мая, 2021, 20:59 — ИА Регнум. На территории Италии находятся около 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые никак не используются, передают национальные СМИ во вторник, 4 мая.

bratislavskysamospravnykraj Вакцина от коронавируса AstraZeneca

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Все дело в массовых отказах граждан от использования такой прививки, пояснил губернатор Сицилии Нелло Музумечи. На острове продолжают хранить около 250 тысяч доз вакцины.

Губернатор полагает, что налицо «понятный, но неоправданный психоз».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на4 мая, в Италии умерли 121 738человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на9116(днем ранее — на5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889человек — на9669 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.