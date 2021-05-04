Рим, 4 мая, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Есть обоснованная надежда, что в скором времени правила комендантского часа в Италии будут пересмотрены, заявил во вторник, 4 мая, министр туризма Массимо Гаравалья.

Жан-Батист-Камиль Коро. Венеция

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В настоящее время комендантский час действует с 22:00 до 5:00. Смягчение или отмена будут увязаны с эпидемиологической ситуацией, напомнил министр.

Ранее итальянская оппозиция провела ряд акций протеста против комендантского часа как «абсурдной» (в условиях отмены ряда иных ограничений) запретительной меры.

По данным на4 мая, в Италии умерли 121 738человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на9116(днем ранее — на5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889человек — на9669 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.