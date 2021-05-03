Брюссель, , 20:49 — REGNUM

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов дал ЕС разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан, сообщили в российском постпредстве в Брюсселе.

«Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза», — сообщили в постпредстве.

Также сообщается, что на встрече была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между ЕС и РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Евросоюз ввел санкции против России из-за осужденного блогера Алексея Навального. В черный список попали председатель СКРАлександр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

В конце апреля Россия ответила на санкции, запретив въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран ЕС, в том числе и спикеру парламента ЕС.