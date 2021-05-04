Москва, , 17:45 — REGNUM Законопроект о бесплатной юридической помощи для детей-инвалидов внес в Госдуму Госсовет Мордовии, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Парламентарии предлагают дать право детям-инвалидам на бесплатную юридическую помощь. Сейчас ее могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, предлагается закрепить норму о том, что бесплатно юридическая помощь в рамках государственной системы юридической помощи оказывается адвокатами не только в случаях, определенных федеральными законами, но и в случаях, установленных законами субъектов РФ.

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