Москва, , 10:08 — REGNUM Законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Андрей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Изменения продиктованы всё большим распространением дистанционных форматов, и не только в связи с пандемией, но и в силу удобства таких технологий, отмечают авторы инициативы.

Согласно законопроекту, при дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и надлежащим образом выраженная воля участников.

В законопроекте указывается, что обозначенные способы проведения очного собрания (офлайн и онлайн) также можно сочетать, тогда это будет смешанным форматом собрания.

Уточняется, что голосование при дистанционном формате может осуществляться как непосредственно (поднятие руки, вставание, произнесение нужного слова), так и опосредованно, то есть с использованием технических средств (нажатие кнопки, выбор нужного варианта с помощью программных средств, заполнение бумажного бюллетеня в электронном виде).

Кроме того, решается проблема невозможности проведения в дистанционном формате некоторых видов собраний из-за требования закона об обязательном указании места его проведения. Законопроектом предлагается в числе реквизитов протокола, наряду с местом проведения очного собрания, закрепить также способ дистанционного участия членов сообщества в заседании. В случае проведения заседаний с дистанционным участием вместо места проведения в протоколе должен будет указываться способ такого дистанционного участия. А при использовании «смешанного» формата — и место, где физически присутствовали некоторые участники, и способ дистанционного участия остальных.

Кроме того, законопроект вводит возможность подтверждения принятия решения собрания не только с помощью письменного «бумажного» протокола, но и протокола в виде электронного документа, а также — если это допускается законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица — с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и результатов голосования. Такие средства фиксации смогут также использоваться в качестве доказательств в случае судебного спора между участниками сообщества.

Нормы законопроекта распространяются на принятие решений собраниями любых гражданско-правовых сообществ: собраниями акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ; собраний, конференций и съездов различных корпоративных некоммерческих юридических лиц (ассоциаций, товариществ, кооперативов, общественных организаций); советов директоров (наблюдательных советов), попечительских советов, правлений юридических лиц; коллективов сособственников, в том числе сособственников недвижимости, собственников так называемых земельных долей; собраний кредиторов в банкротстве; собраний владельцев облигаций и так далее.