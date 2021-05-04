Москва, 4 мая, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. Об этом 4 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам борьбы с распространением COVID-19 и организации оказания медицинской помощи в период нерабочих дней.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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По словам руководителя Минздрава РФ, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране остаётся напряжённой. Мурашко уточнил, что все решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься только исходя из эпидемиологической обстановки в отдельно взятом регионе.

Кроме того, Мурашко отметил важность работы по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу. С этой целью, добавил глава Минздрава РФ, необходимо развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы риска осложнённого течения COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава РФ Мурашко уточнил, у какого процента переболевших COVID-19 наблюдаются осложнения.