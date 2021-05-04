Лондон, 4 мая 2021, 17:12 — REGNUM Группа стран «Большой семерки» (G7) должна выработать единую стратегию в отношении Китая. Об этом 4 мая сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на странице в соцсети Twitter.
«Мы (страны G7 — прим. ИА REGNUM) хотим выработать общую стратегию по отношениям с Китаем», — написал он.
Маас уточнил, что основной упор нужно сделать на соблюдениях основных свобод и прав человека.
Как передавало ИА REGNUM, 3 мая глава МИД Британии Доминик Рааб на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Лондон готов к улучшению отношений с Москвой, однако РФ должна изменить свое поведение.
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