Лондон, , 17:12 — REGNUM Группа стран «Большой семерки» (G7) должна выработать единую стратегию в отношении Китая. Об этом 4 мая сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на странице в соцсети Twitter.

«Мы (страны G7 — прим. ИА REGNUM) хотим выработать общую стратегию по отношениям с Китаем», — написал он.

Маас уточнил, что основной упор нужно сделать на соблюдениях основных свобод и прав человека.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая глава МИД Британии Доминик Рааб на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Лондон готов к улучшению отношений с Москвой, однако РФ должна изменить свое поведение.

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