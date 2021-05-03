Лондон, , 21:10 — REGNUM

Власти Великобритании готовы к улучшению отношений с Россией, однако для этого Москва должна изменить свое поведение, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

По его словам, дверь для позитивных отношений с Россией и дипломатии для Лондона всегда остается открытой.

«Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, однако поведение России должно измениться», — сказал он на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он добавил, что Россия якобы идет против базовых норм международного права. Возможность для улучшения отношений с Россией существует, но все здесь зависит от действий Москвы, сообщил Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters рассказал, что возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию «пропаганды и дезинформации» из РФ намерена рассмотреть группа стран G7.

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