Санкт-Петербург, 4 мая, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Количество госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на него в Петербурге за последние сутки увеличилось на 10,11% по сравнению с прошлым вторником, 27 апреля. Общее число активно больных ковидом в Петербурге за неделю возросло на 1,13%. В то же время суточная регистрация в медучреждениях новых случаев COVID-19 снизилась на 67,81%.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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Специалисты Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции объясняют, что резкое снижение регистрации новых случаев болезни связано с тем, что в данном случае сравниваются нерабочий понедельник, 3 мая, с рабочим понедельником, 26 апреля.

«В праздничные и выходные дни за медицинской помощью обращается значительно меньше людей, чем в будни. По этой же причине на 79,42% снизился показатель регистрации случаев выздоровления. Поэтому не совсем корректно ориентироваться только на этот индикатор <…> это привело бы к ощущению мнимого благополучия», — подчеркивают аналитики.

В настоящее время в Северной столице для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободно 1039 коек, что составляет 19,8%. Доля тяжелых больных с ковидом в стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 175 пациентов.

Как сообщалось, за последние сутки в Петербурге выявили 709 новых носителей коронавирусной инфекции, что на пять случаев больше, чем в предыдущий день. За сутки скончались 34 человека.