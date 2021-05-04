Минск, , 16:40 — REGNUM Александр Лукашенко 4 мая провёл рабочую встречу со своим сыном — президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Александр Лукашенко задал вопросы о подготовке спортсменов Белоруссии к участию в летней Олимпиаде в Токио. В частности, он спросил: «Какова ситуация на данный момент, что там с нашими лицензиями, как выглядят наши спортсмены на фоне будущей Олимпиады?»

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Лукашенко и Лукашенко также обсудили «состояние дел в спортивной отрасли в целом, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и иными крупными спортивными организациями», проинформировала президентская пресс-служба.

Напомним, белорусская и международная общественность, а также объединения спортсменов осудили политически мотивированные репрессии в отношении белорусских спортсменов. МОК не признал легитимность НОК Белоруссии. Недавно Александр Лукашенко оставил пост главы НОК, передав в феврале должность своему старшему сыну Виктору Лукашенко, которого отец отправил в отставку с должности помощника президента по национальной безопасности в генеральском звании.

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