Минск, , 13:28 — REGNUM Александр Лукашенко 8 декабря снова озвучил угрозы в адрес Международного олимпийского комитета за решение отстранить членов Национального олимпийского комитета Белоруссии от Олимпийских игр и других мероприятий международной организации. Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики посредством Телеграм-канала «Пул первого».

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По мнению Лукашенко, ответ в суде должен держать президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Из заявления главы НОК Белоруссии не ясно, где планируется организовать судебный процесс и будут ли объявлять Баха в розыск.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — цитирует Лукашенко ТГ-канал, которым руководит скандально известная пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Напомним, 7 декабря руководитель МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ опубликовал ряд сообщений на тему приостановления отношений с НОК Белоруссии из-за дискриминации белорусских спортсменов по политическим мотивам. При этом речи о белорусских детях в его заявлениях не шло.

Также напомним, Александр Лукашенко не впервые выступает с инициативой привлечения к ответственности функционеров МОК, который, пор мнению белорусского политика, тотально коррумпирован и якобы дискриминирует белорусских спортсменов. В частности, подобные обвинения и угрозы им были заявлены во время Олимпиады 2012 года в Лондоне, когда МОК дисквалифицировал за употребление допинга белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук и метателя молота Ивана Тихона.

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Остапчук впоследствии присоединилась к оппозиционному движению, во время нынешних протестов её часто цитируют белорусские националистические издания. После скандала на лондонской Олимпиаде официальный Минск не выиграл ни одного судебного иска против МОК.

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