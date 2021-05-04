Бишкек, , 16:12 — REGNUM Появившаяся в СМИ и соцсетях информация о якобы возобновлении контрабанды нефтепродуктов из Киргизии в Таджикистан не соответствует действительности. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 4 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В ведомстве поясняют, что попавшие на видео бензовозы не занимаются незаконной перевозкой ГСМ в соседнюю страну, а вывозят автомобильное топливо, оставшееся в резервуарах расположенных в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии автозаправочных станций, сгоревших в ходе вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе.

Также киргизстанские спецслужбы отмечают, что сейчас в регионе действуют несколько мобильных групп, состоящих из сотрудников ГКНБ, МВД, налоговой службы и госавтоинспекции, в задачу которых входит недопущение контрабанды товаров из Киргизии в Таджикистан.

Читайте также: Мог ли стать поводом для конфликта Киргизии и Таджикистана наркотрафик?