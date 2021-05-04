Баткен, Киргизия, , 15:14 — REGNUM Киргизстанские следователи собирают доказательства вооруженного нападения военных Таджикистана на территорию Киргизии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 4 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

«Доказательства собираются. В том числе неразорвавшиеся авиационные ракеты, которые обезвредили специалисты министерства обороны», — подчеркнул он.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

По словам высокопоставленного чиновника, в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии, где недавно произошел вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе, работает межведомственная группа, в состав которой входят сотрудники МВД, комитета нацбезопасности и прокуратуры.

Также Аширходжаев сообщил, что в результате боевых действий, происходивших 29 апреля 2021 года на границе Киргизии и Таджикистанае, пострадали 18 киргизских милиционеров, а ущерб имуществу правоохранительных органов составил около 2,3 млн сомов (2 млн рублей).

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