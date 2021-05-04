Афины , , 15:02 — REGNUM Забастовка, в которой принимают участие работники общественного транспорта, вызывает в Греции множество проблем с перевозками, сообщает In 4 мая. Мероприятия запланированы на 4 и 6 мая.

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Поводом для протестов стал законопроект, который в Греции многие считают возвращением к средневековым нормам труда. Проект стимулирует труд на протяжении более восьми часов в день. Основная оппозиция объявила, что бросит все организационные силы на забастовку и митинг 6 мая. На этот день в Афинах запланировано два митинга под лозунгами «Руки прочь от восьмичасового рабочего дня!» (организатор — Фронт трудовой борьбы) и «Нет отмене восьмичасового рабочего дня!» (организатор — Высшее руководство ассоциаций государственных служащих).

Как говорится в соответствующем объявлении Высшего руководства ассоциаций государственных служащих, «празднование Дня труда является честью в борьбе рабочего движения за улучшение условий труда, смягчение неравенства и расширение прав трудящихся. Празднование этого года совпадает с особенно негативной ситуацией для рабочих страны, поскольку правительство пытается отменить элементарные трудовые права и профсоюзные свободы, за которые восставшие рабочие отдали свои жизни в Чикаго в 1886 году».