Афины , , 10:01 — REGNUM Работники общественного транспорта Греции принимают участие в забастовке, объявленной Всеобщей конфедерацией греческих рабочих (GSEE) по случаю празднования Дня труда. Об этом сообщает AMNA.

Забастовка начинается во вторник, 4 мая, и продолжается до четверга, 6 мая.

4 мая автобусы в Афинах будут ходить только в интервале с 09:00 до 21:00. Ряд линий Афинского метрополитена будут открыты с 09:00 до 21:00, в то время как от станции Doukissis Plakentias до аэропорта и обратно электропоезда ходить не будут. Движение троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме.

С 12:00 до 16:00 не будут ходить трамваи в столице, а во всей стране не будут курсировать поезда.

В четверг, 6 мая, линии афинского метро 1, 2 и 3, а также троллейбусы и трамваи не будут работать в течение всего дня из-за суточной забастовки, объявленной их профсоюзами.

Работники заявляют, что они будут бороться за защиту общественного и социального характера транспортных средств.