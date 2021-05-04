Бишкек, , 12:52 — REGNUM В Киргизии из зон военного конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали 40 649 человек. Об этом 4 мая заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамырканов на пресс-конференции.

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По его словам, из Баткенского района эвакуировали 14 361 человек, из Лейлекского — 26 288 человек. Эвакуированных граждан размещают в Сулюкте, Исфане, Кара-Булаке, Коргоне и других близлежащий населенных пунктах.

По данным министерства здравоохранения Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 189 человек, скончались 36 человек. По данным МЧС, во время боевых действий повреждения получили около 120 жилых домов.

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