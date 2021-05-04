Томск, 4 мая, 2021, 12:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

За весь период пандемии в Томской области выявлено 32 222 носителя SARS-CoV-2. За сутки в регионе выздоровели шесть человек, за всё время коронавирус победили 31 211 томичей.

Напомним, 3 мая в Томской области было подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, выздоровели десять человек.

Читайте также: В Томской области жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек