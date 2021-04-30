Томск, , 14:48 — REGNUM Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? — все новости»

Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, уточнили в оперштабе.

За весь период пандемии в Томской области умер 401 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, по состоянию на 30 апреля в регионе выявлено 32 124 носителя коронавируса, выздоровели 31 140 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области коронавирус выявлен уже у 32,1 тыс. человек