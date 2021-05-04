Санкт-Петербург, 4 мая, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев больше, чем в предыдущий день. Об этом 4 мая сообщили в федеральном оперштабе. Начиная с 25 апреля в Петербурге ежесуточно выявляется от 701 до 737 новых случаев заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

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Нарастающим итогом за время пандемии в регионе выявлено 418 608 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 378 252 человека, в том числе 801 пациент выписан за последние сутки.

Смертность от COVID-19 в Петербурге последние двое суток составляет по 34 летальных случая, это на два случая меньше, чем три дня назад. Всего от ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 13 352 человека. Летальность болезни в регионе составляет на сегодня 3,19%, это один из самых худших показателей среди регионов РФ.

Напомним, за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге увеличилась почти на 5%.