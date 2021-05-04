Нижний Новгород, 4 мая, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 4 мая выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем прироста инфицированных с 7 августа 2020 года. Накануне сообщалось о 147 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 114 542 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 163 человека, всего выздоровели с начала пандемии 109 993 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3236 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1313 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

По состоянию на 4 мая. в регионе проведено 2 579 062 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 2020 нижегородцев.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,90. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 4 мая остаются свободными 30% коек инфекционного профиля.