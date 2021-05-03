Лондон, , 21:50 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности, в том числе Иран, Афганистан и Россию. Об этом 3 мая сообщил сам Рааб на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы обсудили целый ряд вопросов безопасности», — сказал он, добавив, что по выше указанным темам Лондон и Вашингтон «стоят плечом к плечу».

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Британии Домиником Раабом заявил, что президент США Джо Байден планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений Вашингтона и Москвы.

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