Лондон, , 20:57 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует обсудить стабилизацию отношений Вашингтона и Москвы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может пройти в ближайшем будущем. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Британии Домиником Раабом.

По его словам, власти США, которые предпочли бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, не стремятся к «эскалации».

»Если Россия двигается в этом направлении (стабилизации отношений — прим. ИА REGNUM), то и мы тоже», — отметил Блинкен, добавив, что Байден и Путин могут поговорить об этом напрямую.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что встреча Владимира Путина с Джо Байденом запланирована на лето 2021 года.