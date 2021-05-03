Санкт-Петербург, 3 мая, 2021, 20:15 — ИА Регнум. За последнюю неделю в Петербурге на 4,82% увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия в Петербурге — один из «ковидных» стационаров города

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Количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями за последние семь дней увеличилось на 2,3%. На 0,08% увеличилось общее число активно больных ковидом.

Об этом говорится в опубликованных 3 мая материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Тренд на снижение распространения инфекции приостановился и, возможно, в ближайшее время сменит направление. Эпидемия продолжается», — сделали вывод в Межведомственном совете.

На прошедшей неделе среднее количество госпитализаций в сутки составляло 279 случаев. Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 5248 коек. На 2 мая были свободны 1185 коек, что составляет 22,6%. Доля тяжелых больных в стационарах города на минувшей неделе составляла около 27%. На искусственной вентиляции легких находятся 169 пациентов.

Добавим, за 2 мая в Петербурге зафиксировано 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за сутки умерли 34 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице выявлено 417 899 случаев заражения. От COVID-19 скончались 13 318 человек. Выздоровел 377 451 человек.